Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Израиль отбивает атаку беспилотников: раздаются сирены

Израиль отбивает атаку беспилотников: раздаются сирены

В Израиле – громко. / Фото: Pexels

На Ближнем Востоке – горячо.

После атаки на Ливан группа противовоздушной обороны ЦАХАЛ перехватила БПЛА над Средиземным морем, в десятках километров от побережья центрального Израиля.

Об этом сообщает израильские военные.

Также после сирен, прозвучавших в районе Мерон на севере Израиля, было идентифицировано около 10 снарядов, пересекавших Ливан. Часть снарядов была перехвачена, а несколько снарядов упали на открытых территориях.

Напомним, что Израиль начал военную операцию в Ливане: наносит массированные удары по Бейруту.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Израиль атаковал Ливан: среди жертв руководители «Хезболлы»

Израиль атаковал Ливан: среди жертв руководители «Хезболлы»

Похожие темы:

Следующая публикация