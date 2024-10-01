Израиль отбивает атаку беспилотников: раздаются сирены

После атаки на Ливан группа противовоздушной обороны ЦАХАЛ перехватила БПЛА над Средиземным морем, в десятках километров от побережья центрального Израиля.

Об этом сообщает израильские военные.

Также после сирен, прозвучавших в районе Мерон на севере Израиля, было идентифицировано около 10 снарядов, пересекавших Ливан. Часть снарядов была перехвачена, а несколько снарядов упали на открытых территориях.

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Напомним, что Израиль начал военную операцию в Ливане: наносит массированные удары по Бейруту.

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