Израиль отбивает атаку беспилотников: раздаются сирены

На Ближнем Востоке – горячо.
После атаки на Ливан группа противовоздушной обороны ЦАХАЛ перехватила БПЛА над Средиземным морем, в десятках километров от побережья центрального Израиля.
Об этом сообщает израильские военные.
Также после сирен, прозвучавших в районе Мерон на севере Израиля, было идентифицировано около 10 снарядов, пересекавших Ливан. Часть снарядов была перехвачена, а несколько снарядов упали на открытых территориях.
Напомним, что Израиль начал военную операцию в Ливане: наносит массированные удары по Бейруту.
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