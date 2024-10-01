Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 1 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 654 430 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1370 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько(+1370) осіб,

танків ‒ 8883 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 17547 (+44) од,

артилерійських систем – 18855 (+33) од,

РСЗВ – 1204 (+0) од,

засоби ППО ‒ 963 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16322 (+98),

крилаті ракети ‒ 2613 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25621 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 3314 (+1).

Як повідомлялося, солдат армії РФ вирішив напасти на FPV-дрон ЗСУ. Це закінчилося для нього фатально.

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