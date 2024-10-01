Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Росіяни втратили багато техніки.
Станом на ранок 1 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 654 430 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1370 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько(+1370) осіб,
- танків ‒ 8883 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17547 (+44) од,
- артилерійських систем – 18855 (+33) од,
- РСЗВ – 1204 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 963 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16322 (+98),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25621 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3314 (+1).
Як повідомлялося, солдат армії РФ вирішив напасти на FPV-дрон ЗСУ. Це закінчилося для нього фатально.
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