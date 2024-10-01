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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Знищено понад 654 тис. російських солдатів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили багато техніки.

Станом на ранок 1 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 654 430 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1370 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько(+1370) осіб,
  • танків ‒ 8883 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17547 (+44) од,
  • артилерійських систем – 18855 (+33) од,
  • РСЗВ – 1204 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 963 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16322 (+98),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25621 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3314 (+1).

Як повідомлялося, солдат армії РФ вирішив напасти на FPV-дрон ЗСУ. Це закінчилося для нього фатально.

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