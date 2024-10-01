ЗСУ продовжують просуватися в Курській області: подробиці від ISW

Українські Сили оборони далі просуваються у Курській області. Також фіксується просування військ Російської Федерації.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська нещодавно просунулися на захід від "українського плацдарму" в Курській області в Глушковському районі. Геолокаційні кадри за 24 вересня показують, що росіяни рухалися в полях на південний схід від Веселого .

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що українські війська начебто невдало атакували в районі держкордону поблизу Нового Путі, а російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ атакували поблизу Веселого та Медвеже.

Окрім того, ЗСУ нещодавно просунулися до західного краю "українського плацдарму" в Курській області поблизу Кореневого. Геолокаційні кадри за 29 вересня показують, як армія РФ обстрілює українські сили на південний схід від Коренево, вказуючи, що ЗСУ останнім часом незначно просунулися в цьому районі, йдеться у звіті ISW.

Російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що війська РФ відбили українські атаки поблизу Любимівки, біля Ольговки, Крем'яного, Камишівки та біля Плехове. Геолокаційні кадри від 29 вересня показують, як ЗСУ намагаються відбити російський механізований штурм розміром у взвод на південь від Плехового. Це зазначають у ISW, може вказувати на те, що росіяни нещодавно просунулися в цьому районі.

"Проведений Forbes аналіз відеозйомки з геолокацією засвідчив, що російська механізована колона біля Плехове застрягла в російських протитанкових пастках, встановлених перед початком операції ЗСУ у Курській області. Зазначається, що це дозволило українцям завдати удару по колоні РФ за межами селища", - йдеться у звіті аналітиків.

Окрім того, російські джерела стверджували, що війська Росії захопили Обухівку та просунулися на 800 метрів на північ від Успенівки. Втім, в ISW не бачили доказів цього.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович наголосив, що контрнаступ РФ в Курській області провалився. З його слів, наразі українські сили на Курщині здійснили ще одне "вклинення". Саме тому можна стверджувати, що спроба Росії повернути втрачені території провалилася вже давно.

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