Росіяни увійшли у Вугледар із заходу та півдня – DeepState

В західній частині міста окупанти вивісили свої триколори, зауважують у DeepState
Російські окупанти увійшли у Вугледар із заходу та півдня.
Про це пише канал DeepState.
Аналітики каналу звернули увагу, що сьогодні, 30 вересня, росіяни публікують не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили Оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок.
В західній частині міста окупанти вивісили свої триколори, зауважують у DeepState. Офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.
Раніше у DeepState повідомили, що окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях Вугледара.
Також повідомлялося, що звільнено командира "Чорних Запорожців", які з останніх сил тримають Вугледар.
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