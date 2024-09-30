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Росіяни увійшли у Вугледар із заходу та півдня – DeepState

Росіяни увійшли у Вугледар із заходу та півдня – DeepState

Ворог своїми ударами знищує Вугледар / Скриншот з відео

В західній частині міста окупанти вивісили свої триколори, зауважують у DeepState

Російські окупанти увійшли у Вугледар із заходу та півдня.

Про це пише канал DeepState.

Аналітики каналу звернули увагу, що сьогодні, 30 вересня, росіяни публікують не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили Оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок.

В західній частині міста окупанти вивісили свої триколори, зауважують у DeepState. Офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.

© Deepstatemap
Фото: Deepstatemap

Раніше у DeepState повідомили, що окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях Вугледара.

Також повідомлялося, що звільнено командира "Чорних Запорожців", які з останніх сил тримають Вугледар.

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