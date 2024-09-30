ЗСУ можуть втримати Вугледар: у BILD назвали ключову умову

Сили оборони все ще мають можливість утримати Вугледар утримати місто Вугледар на Донеччині

Про це повідомляє аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке.

За словами експерта, інтенсивність атак на Вугледар з боку російських військ суттєво зросла. Зокрема, ворог вже увійшов до його околиць з південного сходу.

"Єдиний шлях постачання для українських сил залишається на півночі — у напрямку до Курахового. У Вугледарі ще є кілька висотних будинків, які залишаються під контролем українських військових. Висота цих споруд досягає 10 поверхів, що дозволяє ефективно захищатися. Проте ключовою проблемою є логістика, і для ЗСУ важливо зберегти можливість постачання, щоб уникнути повного оточення міста", – пояснив Рьопке.

Експерт додав, що українські військові мають шанси продовжувати оборону в межах міста, однак ситуація на північному напрямку залишається критичною.

"Російські війська можуть спробувати перекрити постачання, що загрожує Вугледару ізоляцією від основних сил ЗСУ", - резюмував він.

Зазначимо, що протягом минулої доби на фронті загалом зафіксовано 153 бойових зіткнення. Найгарячішою була ситуація на Покровському напрямку.

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