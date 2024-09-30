ВСУ могут удержать Угледар: в BILD назвали ключевое условие

У украинских военных есть шансы продолжать оборону в черте города.

Силы обороны все еще имеют возможность удержать город Угледар в Донецкой области

Об этом сообщает аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке.

По словам эксперта, интенсивность атак на Угледар со стороны российских войск существенно возросла. В частности, враг уже вошел в его окрестности с юго-востока.

"Единственный путь поставок для украинских сил остается на севере — в направлении Курахово. В Угледаре еще есть несколько высотных домов, которые остаются под контролем украинских военных. Высота этих сооружений достигает 10 этажей, что позволяет эффективно защищаться. Однако ключевой проблемой является логистика, и для ВСУ важно сохранить возможность поставок, чтобы избежать полного окружения города", – пояснил Репке.

Эксперт добавил, что у украинских военных есть шансы продолжать оборону в пределах города, однако ситуация на северном направлении остается критической.

"Российские войска могут попытаться перекрыть поставки, что грозит Угледару изоляцией от основных сил ВСУ ", — резюмировал он.

Отметим, что за прошедшие сутки на фронте всего зафиксировано 153 боевых столкновения. Самой горячей была ситуация на Покровском направлении.

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