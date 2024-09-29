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Оккупанты пытаются закрепиться в многоэтажках в окрестностях Угледара — DeepState

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Оккупанты пытаются закрепиться в многоэтажках в окрестностях Угледара — DeepState

Враг наступает на Угледар Фото: DeepState

Для взятия Угледара россияне привлекли дополнительные ресурсы в виде регулярных сил и спецподразделений, в частности, подразделения беспилотников, активно работающих дронами.

Противник продолжает давить на Угледар и после захвата шахты "Южнодонбасская №1" в районе дач продвигается к восточной части города.

Об этом сообщает канал DeepState.

Враг пытается закрепиться в многоэтажках в окрестностях Угледара, туда уже забегает пехота.

Враг наступает на Угледар Фото: DeepState / ©
Враг наступает на Угледар Фото: DeepState

"Также идут попытки давления с правого фланга, но пока в город они не добрались", — отметили в DeepState.

Параллельно с наступлением пехоты враг стирает город постоянными обстрелами. По предварительной информации, дорога на Богоявлении взята под огневой контроль. Продолжаются попытки продвинуться со стороны Водяного.

Напомним, аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке ранее объяснял, имеют ли ВСУ возможность удержать Угледар.

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