Битва за Угледар: имеют ли ВСУ возможность удержать город — аналитик

Несколько высотных домов в Угледаре остаются под контролем украинских подразделений.

Если украинским войскам удастся сохранить контроль над линией поставок на север от Угледара, то город в Донецкой области, который штурмуют оккупанты уже два года, удастся удержать.

Такое мнение высказал военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.

По его словам, россияне усилили атаки на Угледар, окружив город с трех сторон и войдя в него с юго-востока. Однако ВСУ до сих пор удерживают путь поставки на севере, со стороны Курахово.

Репке подчеркнул, что несколько высотных домов в Угледаре остаются под контролем украинских подразделений.

"Эти дома высотой до 10 этажей хорошо защищают их. Проблема остается в логистике, в возможности ее сохранить и чтобы город не был окружен. В самом городе у ВСУ еще остаются возможности окопаться и обороняться. Но к северу ситуация очень близка к тому, что россиянам удастся перерезать поставки", – сказал аналитик.

Листовки с требованием сдаться, разбрасываемые над городом оккупантами, Репке назвал "допотопной пропагандистской акцией времен Второй мировой войны".

Напомним, командование уволило комбрига знаменитой 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковника Ивана Винника. Воины этой бригады сейчас защищают Угледар Донецкой области, где наступают кафиры.

Коваленко объяснил, что происходит в Угледаре

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