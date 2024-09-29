"Динамо" разгромило "Левый Берег" и вернулось на вершину УПЛ (видео)

"Бело-синие" не столкнулись с проблемами в поединке против новичка элитного дивизиона.

"Динамо" разбило "Левый Берег" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Левый Берег" в Киеве завершился со счетом 0:3 .

Уже на 8-й минуте встречи "бело-синие" открыли счет – после подачи с углового и отскока забил 19-летний защитник Тарас Михавко, для которого этот гол стал дебютным в карьере.

На 19-й минуте "Динамо" могло увеличивать свое преимущество, но гол пяткой Андрея Ярмоленко был отменен из-за офсайда.

Во второй половине матча подопечные Александра Шовковского забили еще два мяча. Сначала на 62-й минуте отличился Владимир Бражко.

А потом уже в компенсированное время, на 90+1-й минуте, Валентин Рубчинский сделал счет разгромным.

Отметим, что новичок элитного дивизиона доигрывал поединок в меньшинстве – на 80-й минуте вторую желтую карточку заработал Валерий Самар.

Обзор матча "Левый Берег" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Динамо" (19 очков) вернулось на первое место в УПЛ. "Бело-синие" по дополнительным показателям опережают "Александрию". В свою очередь, "Левый Берег" с 6 баллами идет на 13-й позиции.

Следующий матч динамовцы проведут 3 октября на выезде против немецкого "Хоффенхайма" в Лиге Европы, а затем 6 октября примут "Кривбасс" в чемпионате Украины. "Левый Берег" 5 октября сыграет гостевой поединок УПЛ с "Колосом".

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