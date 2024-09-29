Битва за Вугледар: чи мають ЗСУ можливіть втримати місто - аналітик

Кілька висотних будинків у Вугледарі залишаються під контролем українських підрозділів.

Якщо українським військам вдасться зберегти контроль над лінією постачання на північ від Вугледару, то місто на Донеччині, яке штурмують окупанти уже два роки, вдасться втримати.

Таку думку висловив військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Репке.

За його словами, росіяни посилили атаки на Вугледар, оточивши місто з трьох боків та увійшовши у нього з південного сходу. Однак, ЗСУ досі утримують шлях постачання на півночі, зі сторони Курахового.

Репке наголосив, що кілька висотних будинків у Вугледарі залишаються під контролем українських підрозділів.

“Ці будинки висотою до 10 поверхів добре захищають їх. Проблема залишається в логістиці, у можливості її зберегти і, щоб місто не було оточене. У самому місті в ЗСУ ще залишаються можливості окопатися й оборонятися. Але на північ ситуація дуже близька до того, що росіянам вдасться перерізати постачання", - сказав аналітик.

Листівки з вимогою здатися, які розкидають над містом окупанти, Репке назвав "допотопною пропагандистською акцією часів Другої світової війни".

Нагадаємо, командування звільнило комбрига славетної 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковника Івана Вінніка. Воїни цієї бригади зараз захищають Вугледар Донецької області, де наступають окупанти.

Коваленко пояснив, що відбувається у Вугледарі

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