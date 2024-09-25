72-га бригада ЗСУ почала відступати з Вугледара – Forbes

Вугледар на Донеччині може бути захоплений росіянами, оскільки 72-га механізована бригада ЗСУ почала відступ із міста.

Про це повідомив аналітик Forbes Девід Акс.

Акс зазначив, що останній штурм Вугледара, на відміну від попередніх, виявився успішним для росіян. Українська аналітична група Frontelligence Insight підкреслила, що ситуація в місті є критичною і це, ймовірно, останні етапи його оборони.

"Є ознаки того, що це саме так. Схоже, що коли минулого тижня російські війська стали загрожувати флангам міста, 72-га механізована бригада чисельністю 2000 осіб, озброєна танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 та гаубицями М-109, почала поступово відходити на більш захищені позиції", — сказав він.

Акс вважає, що значення Вугледара для кожної зі сторін є спірним, оскільки Богоявленка, яка знаходиться неподалік, може виконувати ту саму функцію. Він припускає, що Богоявленка є резервною базою для відступу 72-ї бригади з Вугледара. Аналітик також вказує, що падіння Вугледара під натиском росіян має очевидні причини.

"Хоча російські війська перенапружені по всій лінії фронту, українські сили, які поступаються їм за чисельністю, ще більш перенапружені. Українська оборона на сході прогиналася ще до того, як Генштаб у Києві минулого місяця наказав наступати через кордон у Курську область. Тепер вони прогинаються ще швидше", — додав Акс.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що Росія планує одночасний наступ із півночі, сходу та півдня. Після захоплення села Водяне біля Вугледара, російські війська змінили стратегію та намагаються обійти місто з флангів через невдалі лобові атаки з великими втратами.

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