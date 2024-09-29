Командування звільнило комбрига славетної 72-ї ОМБр, яка боронить Вугледар

Під керівництвом Вінніка 72-га бригада пройшла Бахмут, потім Вугледар, відбила один із найбільших наступів РФ 2023 року.

Командування звільнило комбрига славетної 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковника Івана Вінніка. Відомо, що воїни цієї бригади зараз захищають Вугледар Донецької області, де наступають окупанти.

Про своє звільнення повідомив сам комбриг у неділю, 29 вересня, у Мережі, подякувавши за службу.

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"Від літа 2022 до сьогодні — я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда. Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную!", - написав він.

Полковник зауважив, що "для мене честь бути частиною "Чорних Запорожців", і той зв’язок, який утворився між нами, залишиться назавжди".

"Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги", - додав він.

Військові подякували командиру за "службу й захист України, пане Полковнику" та додали, що їхня "боротьба триває".

Варто додати, що 20 вересня в оперативному командування "Північ" заявило, що Іван Віннік призначений на вищу посаду "з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду".

"Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни", - нагадали там.

Як інформували раніше, наразі у Вугледарі та поблизу міста - критична ситуація. Росіяни намагаються прорватися до міста.

Коваленко пояснив, що відбувається у Вугледарі

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