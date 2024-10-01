Зранку російські війська вдарили по ринку Херсона: багато загиблих (страшні кадри)

Зранку вівторка, 1 жовтня, російські окупанти вдарили по ринку в Херсоні. Щонайменше п'ять людей загинули.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Зранку окупанти вдарили по центральній частині Херсона. На жаль, є загиблі і поранені", - наголосив керівник ОВА.

Згодом Прокудін уточнив, що окупанти атакували ринок у середмісті Херсона.

"Під ударом опинилися торговельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію. Відомо про щонайменше вісьмох постраждалих. Попередньо, пʼятеро людей загинули, ще троє – поранені", - додав чиновник.

Російські війська вдарили по ринку в Херсоні

Як повідомлялося, вночі росіяни вдарили по Україні "Шахедами". Сили ППО знищили 29 безпілотників.

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