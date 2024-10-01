Американська компанія виробить для України бомби малого діаметра - Пентагон

Роботи будуть завершені до 31 грудня 2035 року.

Пентагон уклав контракт з компанією Boeing на постачання Україні бомб малого діаметра на суму $6,9 млрд.

Про це йдеться у звіті на сайті Міноборони США.

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Відповідно до контракту, роботи виконуватимуться в Сент-Луїсі, штат Міссурі, і будуть завершені до 31 грудня 2035 року. Він передбачає військові продажі трьом країнам: Японії, Болгарії та Україні. Цей контракт був єдиним джерелом придбання. Щодо кількості, то йдеться про невизначену кількість бомб.

Більше деталей немає.

Нагадаємо, Володимир Зеленський одразу після переговорів у Білому домі із президентом США Джо Байденом повідомив, якої саме допомоги Україна очікує від партнерів.

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