Американська компанія виробить для України бомби малого діаметра - Пентагон

Роботи будуть завершені до 31 грудня 2035 року.
Пентагон уклав контракт з компанією Boeing на постачання Україні бомб малого діаметра на суму $6,9 млрд.
Про це йдеться у звіті на сайті Міноборони США.
Відповідно до контракту, роботи виконуватимуться в Сент-Луїсі, штат Міссурі, і будуть завершені до 31 грудня 2035 року. Він передбачає військові продажі трьом країнам: Японії, Болгарії та Україні. Цей контракт був єдиним джерелом придбання. Щодо кількості, то йдеться про невизначену кількість бомб.
Більше деталей немає.
Нагадаємо, Володимир Зеленський одразу після переговорів у Білому домі із президентом США Джо Байденом повідомив, якої саме допомоги Україна очікує від партнерів.
Читайте також:
- Безугла вимагає відставки Умєрова та Сирського: у чому причина
- НАЗК не побачило порушень у декларації експосадовця СБУ Вітюка
- Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження щодо генерала Содоля – Кротевич