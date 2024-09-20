НАЗК не побачило порушень у декларації експосадовця СБУ Вітюка

У НАЗК не встановили невідповідності рівня життя задекларованим ним майну і доходам.

Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки ексначальника Департаменту кібербезпеки СБУ, бригадного генерала Іллі Вітюка не виявило невідповідностей між задекларованим та реальним рівнем його життя.

Про це НАЗК повідомило у відповідь на інформаційний запит журналістів "Слідства.Інфо".

Наразі щодо майна, власниками якого є Вітюк І.А. та члени його сім’ї, Національним агентством не встановлено різниці між їх вартістю та законними доходами, які у п’ятсот і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму, яка могла б свідчити про необґрунтованість набуття активів", — йдеться у відповіді на запит.

Таким чином під час моніторингу способу життя Іллі Вітюка у НАЗК не встановили невідповідності рівня життя задекларованим ним майну і доходам.

Зазначимо, що перед цим "Слідство.Інфо" знайшло у рідних посадовця СБУ елітної нерухомості щонайменше на 25,5 млн грн, з яких ринкова вартість квартири преміумкласу — 21,5 млн грн.

Тоді як за кілька днів до публікації розслідування до журналіста підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку.

За інформацією видання, вказівки військовим міг давати працівник департаменту кібербезпеки СБУ, намагаючись у такий спосіб покарати розслідувача, який викрив елітне майно Вітюка.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади керівника Департаменту кібербезпеки СБУ. Відповідний указ №257/2024 з'явився на сайті Офісу глави держави.

Тоді як під час розслідування стало відомо, що упродовж 2020–2022 років високопосадовий чиновник придбав майна вартістю понад 17 млн грн, хоча не мав заощаджень для таких закупів.

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