Містична Україна: загублене село Трахтемирів

Село Трахтемирів знаходиться на східному краю Придніпровської височини Черкащини. Власне, від села, колишнього духовного козацького центру, залишились лише кілька хат, але, окрім того, тут ви побачите надзвичайні краєвиди Дніпра.

На сторінці Лавромандри розповіли про одне з найбільш загадкових і втаємничених місць в Україні – село Трахтемирів. Це село не зовсім загублене, але безумовно покинуте та оповите легендами. Його історія сягає глибини віків.

Трахтемирів колись був важливим місцем для козаків. Тут вони часто збиралися у походи під керівництвом Петра Сагайдачного та Богдана Хмельницького. Територія колишнього села сьогодні більше нагадує справжні джунглі, а на місці, де раніше стояв великий козацький монастир залишилися руїни. Від монастиря збереглися лише рештки, на яких ростуть гриби, суниці та навіть дика вишня.

Трахтемирів — місце, сповнене чарівності та захоплення. Коли на землю тут опускається туман, здається, що ви стоїте на краю світу. Найбільш дивовижною археологічною пам’яткою є Марків шпиль – могильник, якому близько 9 тис. років. Під хребтом Святого Марка, на глибині 30 метрів, ховається стародавній печерний лабіринт віком в десятки мільйонів років. Знавці місцевих легенд стверджують, що на могилу підійматися не варто, адже біля Маркового шпиля розташований глибокий яр з "лінзою" – ямкою, де час начебто прискорюється та рухається у минуле та майбутнє. Подейкують, у цьому місці можна знайти підземні печери з двома церквами, які відкриваються лише відаючим. Зараз всі ходи закриті. Стіни церков списані глаголицею, але археологів там ніколи не було та що там написано, не відомо. Однак, все це легенди.Тут також існує старий козацький цвинтар, на залишки якого можна натрапити, блукаючи серед густих лісів. Багато істориків досі не можуть збагнути, чому цвинтар називають козацьким і вважають, що могил козаків там немає.

Мандруючи територією Трахтемирова, ви можете натрапити на хатину місцевої легенди – людину, яка залишила блага цивілізації понад 36 років тому і веде відокремлене життя. Його ще називають духовним охоронцем Трахтемирова. Якщо вам пощастить відвідати його, то ви почуєте багато захопливих історій та легенд про це загадкове місце.

Трахтемирів – це не просто покинуте село, а справжній портал у минуле, наповнений таємницями та загадками, які чекають на своїх дослідників.

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