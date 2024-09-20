В Україні обмежать використання Telegram: де саме і які винятки

НКЦК ухвалив рішення обмежити обмежать використання Telegram в Україні. Йдеться про органи державної влади, військові формування та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК).

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Як зазначається, наразі дуже важливо спрямовувати зусилля на посилення національної безпеки та ефективної протидії загрозам у кіберпросторі. Однією з таких є використання месенджера Telegram, особливо під час повномасштабної війни Росії проти України. Начальник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їхніх персональних даних.

"Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram – це питання не свободи слова, це питання національної безпеки", – наголосив він.

Представники СБУ та ГШ ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

"З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури", – зазначають у НКЦК.

Наголошують, що виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Нагадаємо, в Україні лише 9% громадян вважають, що Telegram треба повністю заборонити. Натомість 26% вважають, що контроль за цим застосунком взагалі не потрібен.

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