В Украине ограничат использование Telegram: где именно и какие исключения

НКЦК принял решение ограничить ограничить использование Telegram в Украине. Речь идет об органах государственной власти, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК).

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Как отмечается, очень важно направлять усилия на усиление национальной безопасности и эффективного противодействия угрозам в киберпространстве. Одной из них является использование мессенджера Telegram, особенно во время полномасштабной войны России против Украины. Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.

"Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", – подчеркнул он.

Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.

"В целях минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры", – отмечают в НКЦК.

Отмечают, что исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Напомним, в Украине только 9% граждан считают, что Telegram нужно полностью запретить. 26% считают, что контроль за этим приложением вообще не нужен.

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