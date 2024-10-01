Американская компания произведет для Украины бомбы малого диаметра - Пентагон

Работы будут завершены к 31 декабря 2035 года.
Пентагон заключил контракт с компанией Boeing на поставку Украине бомб малого диаметра на сумму $6,9 млрд.
Об этом говорится в отчете на сайте Минобороны США.
Согласно контракту работы будут выполняться в Сент-Луисе, штат Миссури, и будут завершены до 31 декабря 2035 года. Он предусматривает военные продажи по трем странам: Японии, Болгарии и Украине. Этот договор был единственным источником приобретения. Что касается количества, то речь идет о неопределенном количестве бомб.
Больше деталей нет.
Напомним, Владимир Зеленский сразу после переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом сообщил, какой именно помощь Украина ожидает от партнеров.
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