Американская компания произведет для Украины бомбы малого диаметра - Пентагон

Работы будут завершены к 31 декабря 2035 года.

Пентагон заключил контракт с компанией Boeing на поставку Украине бомб малого диаметра на сумму $6,9 млрд.

Об этом говорится в отчете на сайте Минобороны США.

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Согласно контракту работы будут выполняться в Сент-Луисе, штат Миссури, и будут завершены до 31 декабря 2035 года. Он предусматривает военные продажи по трем странам: Японии, Болгарии и Украине. Этот договор был единственным источником приобретения. Что касается количества, то речь идет о неопределенном количестве бомб.

Больше деталей нет.

Напомним, Владимир Зеленский сразу после переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом сообщил, какой именно помощь Украина ожидает от партнеров.

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