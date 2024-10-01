Байден может одобрить продвижение Украины в НАТО до конца своего срока — FT

Украинский лидер Владимир Зеленский оставил Вашингтон без ключевых достижений по двум важным вопросам: разрешению США на использование западного оружия для дальних ударов по российской территории и прогрессу в вопросе вступления Украины в НАТО. Администрация Байдена противостоит обоим вопросам, опасаясь, что это может побуждать Москву к эскалации конфликта, что потенциально привлечет США и других союзников.

Об этом пишет Financial Times.

Американские официальные лица не были поражены планом победы Зеленского, который включает запросы на большие поставки западного оружия. Советник, который помогал готовить документ, отметил, что у Зеленского не было выбора, кроме как вновь подчеркнуть необходимость членства в НАТО, поскольку любое другое решение воспринималось как отступление в вопросе западных гарантий безопасности, которые украинцы считают необходимыми.

"Земля в обмен на членство в НАТО — это единственная реальная стратегия, и все это знают", — отметил один из высокопоставленных западных чиновников. "Никто не скажет этого вслух... но это единственный вариант на столе". Однако даже это потребовало бы значительного развертывания сил США и их партнеров, на что любая администрация в Вашингтоне, как Демократическая, так и Республиканская, скорее всего, не согласится из-за сосредоточенности на угрозе Китая. Вопрос заключается в том, готовы ли европейские страны взять на себя большую часть этого бремени.

И согласится ли Россия на вступление Украины в альянс, стремясь уже десятилетия предотвратить ее сближение с Западом? Многие с обеих сторон Атлантики считают это маловероятным.

"Не думаю, что Россия согласится на наше вступление в НАТО", — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Любой вариант, кроме полноправного членства, вряд ли остановит военную агрессию Кремля. "Даже если мы получим приглашение в НАТО, это ничего не значит. Это политическое решение", — добавил украинский чиновник.

На последней своей поездке в Европу перед завершением президентского срока, Байден будет председательствовать на встрече Украины и ее союзников в Германии 12 октября.

Западный чиновник, осведомленный о переговорах Зеленского в Вашингтоне, заявил, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до истечения своего срока в январе.

Напомним, 29 сентября президент США Джо Байден заявил, что Украина выиграет войну против РФ.

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