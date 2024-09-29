Байден сделал новое заявление об Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Украина выиграет войну против России.

Об этом говорится в сообщении на странице президента США в соцсети Х.

"Украина победит в этой войне. И США будут продолжать стоять рядом с ней на каждом шагу этого пути", – сказал Байден.

На странице президента США также опубликован видеоролик о недавних переговорах с главой Украины Владимиром Зеленским. Там Байден подтвердил намерение поддерживать Украину, в частности, по пути в НАТО и ЕС.

Байден заверил, что Штаты продолжат свою поддержку нашему государству.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что президент США Джо Байден утаил документ, в котором описана стратегия использования помощи для победы. В WSJ говорилось, что Байден не выполняет свое обещание по Украине.

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