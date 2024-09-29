"Тревожные звоночки": сможет ли Украина сохранить поддержку США

Западные СМИ считают, что Киев может остаться без финансовой поддержки США, независимо от результатов выборов президента в ноябре.

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из США без разрешения на использование американского оружия для ударов в глубь РФ. Более того, он "увидел тревожные признаки того, что его влияние на Западе ослабевает".

Об этом пишет "Униан" со ссылкой на статью The Sunday Times.

Издание отмечает, что украинские власти и командование Сил обороны считают необходимым увеличить военный потенциал Украины и усилить вооруженное давление на Россию для своей победы в войне. Но президент США Джо Байден никогда не проявлял склонности к решительным радикальным решениям, так что можно даже сказать, что он "олицетворяет неуверенность Запада".

В ожидании сентябрьского визита Зеленского в США пресса писала, что поездка станет переломным моментом в войне против России. Но теперь западные СМИ пишут о "тревожных звоночках", которые увидел Зеленский во время своего пребывания в Соединенных Штатах.

В частности The Wall Street Journal написала, что "администрация Байдена обеспокоена тем, что в плане украинского лидера победить в войне против России нет всеобъемлющей стратегии".

Позже в статье New York Times источники в разведке предостерегли, что разрешение на удары вглубь территории РФ может привести к "решительным ответным действиям" со стороны Кремля. В другой публикации NYT говорится, что Зеленский теряет свое влияние на Западе, поэтому когда имеющаяся военная помощь закончится, судьба Украины снова будет в значительной степени зависеть от желания Конгресса продолжать пополнять нашу военную казну.

"Но по мере того, как война против России затягивается, звездная сила Зеленского в Вашингтоне заметно угасла, что может иметь ужасные последствия для будущей военной помощи США Украине", – пишет NYT.

Несмотря на то, что Байден заверил Зеленского в продолжении помощи США, "необходимой для победы в этой войне", журналисты обращают внимание, что термин "победа" в западном понимании до сих пор остается размытым, а сама идея "поддерживать Украину столько, сколько нужно" теряет поддержку среди союзников Киева.

"Байден начал свое президентство с фиаско в Афганистане [США вывели свои войска из страны – ред.], а теперь в Киеве и других западных столицах обсуждают, что он может закончить его провалом в Украине еще большего масштаба. Как сказал один западный чиновник: "Если отказ от наших афганских союзников добавил Путину сил, то представьте, какой эффект может иметь провал в Украине", — цитирует "Уніан" статью The Sunday Times.

Напомним, Белый дом официально объявил о завершении военной миссии США на Ближнем Востоке, которая имела целью уничтожение террористической группировки ИГИЛ. В течение года планируется вывести американские войска из Ирака. Военную миссию в Сирии пока продлили до сентября 2026 года.

Читайте также: