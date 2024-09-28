Зеленский сообщил о четком ответе, полученном от Трампа

Поддержка Украины со стороны США при избрании республиканского кандидата не изменится.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заверил, что в случае победы на выборах продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

По его словам, он получил четкий ответ от Дональда Трампа.

"Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом... Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", — заявил Зеленский.

Также читайте Встреча Зеленского с Трампом: основные заявления

Как сообщалось, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел частную встречу с Трампом, на которой представил свой "план победы" в войне. Эта встреча состоялась после того, как Трамп выразил готовность работать как с Украиной, так и с Россией для разрешения конфликта.

Напомним, перед тем, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, кандидат в президенты США и экс-глава Белого дома Дональд Трамп вспомнил историю 2019 года, едва не закончившуюся объявлением ему импичмента. В той ситуации, по словам Трампа, Зеленский был "словно из стали".

Встреча после скандалов! О чем на самом деле говорили Зеленский с Трампом?

Читайте также: