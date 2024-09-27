Трамп неожиданно похвалил Зеленского: что вспомнил кандидат в президенты США

Перед тем, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, кандидат в президенты США и экс-глава Белого дома Дональд Трамп вспомнил историю 2019 года, едва не закончившуюся объявлением ему импичмента. В той ситуации, по словам Трампа, Зеленский был "словно из стали".

Об этом сообщает "Голос Америки".

Рассказ Дональда Трампа касался его телефонного разговора с украинским президентом, в котором тогдашний президент США просил его возобновить расследование против компании Burisma, с которой был связан сын Джо Байдена — конкурента на выборах 2020 года.

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В связи с этим Трампу хотели объявить импичмент, но Зеленский не подтвердил давление со стороны главы Белого дома во время разговора.

"Он четко сказал, что президент Трамп не сделал ничего неправильного. Он сказал это очень четко и однозначно. И эти "ястребы" с импичментом вынуждены были сразу отступиться. Он мог начать говорить, что чего-то "не знает", "не уверен". Но он был как из стали, он сказал: "Президент Трамп не совершил ничего неправильного", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, президент Украины Зеленский и кандидат в президенты США Трамп сделали первые заявления после встречи в Вашингтоне 27 сентября.

Встреча, которой уже не ждали! О чем говорят Трамп и Зеленский сейчас?

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