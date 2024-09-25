Трамп обвинил Зеленского в "грязных маленьких выпадах"

Трамп снова дал понять, что прекратит помощь США украинцам в случае переизбрания.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подверг критике президента Владимира Зеленского и обвинил его в "грязных выпадах".

Об этом Трамп сказал во время предвыборной меры в Северной Каролине, передают CNN и "Европейская правда".

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В CNN отмечают, что на сегодняшний день эти высказывания являются самой откровенной критикой Трампа относительно того, как Зеленский ведет войну.

"Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента – меня", – сказал Трамп, не уточнив, какие именно высказывания Зеленского ему не понравились.

Трамп уже традиционно обвинил президента Джо Байдена и свою оппонентку на выборах, нынешнюю вице-президента Камала Гаррис в том, что они выделяют миллиарды долларов Украине, тогда как Зеленский якобы "отказывается" от соглашения с РФ. Он снова дал понять, что прекратит помощь США украинцам в случае переизбрания.

"Эти города исчезли, они исчезли, и мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказался идти на сделку, Зеленскому. Не было такого соглашения, которое он мог бы заключить, которое не было бы лучше той ситуации, в которой вы находитесь сейчас", – резко сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что "выведет" США из войны в Украине.

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