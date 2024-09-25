Трамп звинуватив Зеленського у "брудних маленьких випадах"

Трамп знову дав зрозуміти, що припинить допомогу США українцям в разі свого переобрання.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського і звинуватив його у "брудних випадах".

Про це Трамп сказав під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні, передають CNN і "Європейська правда".

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У CNN зауважують, що станом на сьогодні ці висловлювання є найвідвертішою критикою Трампа щодо того, як Зеленський веде війну.

"Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента – мене", – сказав Трамп, не уточнивши, які саме висловлювання Зеленського йому не сподобалися.

Трамп уже традиційно звинуватив президента Джо Байдена та свою опонентку на виборах, нинішню віцепрезидентку Камалу Гарріс у тому, що вони виділяють мільярди доларів Україні, тоді як Зеленський нібито "відмовляється" від угоди з РФ. Він знову дав зрозуміти, що припинить допомогу США українцям в разі переобрання.

"Ці міста зникли, вони зникли, і ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовилася йти на угоду, Зеленському. Не було такої угоди, яку він міг би укласти, яка не була б кращою за ту ситуацію, в якій ви перебуваєте зараз", – різко сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявив, що "виведе" США з війни в Україні.

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