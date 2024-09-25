США готуються оголосити про виділення 8 млрд доларів військової допомоги Україні — Reuters

Сполучені Штати планують оголосити про військову допомогу Україні на суму понад 8 млрд доларів 26 вересня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це повідомили двоє американських чиновників, передає Reuters.

Адміністрація президента США Джо Байдена обговрює цю допомогу з Конгресом, щоб дозволити використати 5,6 млрд доларів військової допомоги Україні до 30 вересня – кінця федерального фінансового року і закінчення повноважень.

Друге оголошення, що заплановане на четвер, 26 вересня, стосуватиметься допомоги на суму 2,4 млрд доларів у рамках програми допомоги безпеці України, яка дозволяє адміністрації купувати зброю для України у компаній, а не "витягувати її із запасів" США.

Тим часом в МЗС України, а також сам президент Володимир Зеленський заявили про загрозу ударів по ядерній енергетиці.

В Офісі президента також зазначили, щоби запобігти ударам з боку Росії по українських АЕС, необхідно посилити ППО.

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