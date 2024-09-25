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США готовятся объявить о выделении 8 млрд долларов военной помощи Украине — Reuters

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США готовятся объявить о выделении 8 млрд долларов военной помощи Украине — Reuters

Администрация Джо Байдена обсуждает помощь Украине с Конгрессом/X (Twitter)

Администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом.

Соединенные Штаты планируют объявить о военной помощи Украине на сумму более 8 млрд долларов 26 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщили два американских чиновника, передает Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает эту помощь с Конгрессом, чтобы позволить использовать 5,6 млрд долларов военной помощи Украине до 30 сентября – конца федерального финансового года и окончания полномочий.

Второе объявление, запланированное на четверг, 26 сентября, будет касаться помощи на сумму 2,4 млрд долларов в рамках программы помощи безопасности Украины, позволяющей администрации покупать оружие для Украины у компаний, а не "вытаскивать его из запасов" США.

Между тем, в МИД Украины, а также сам президент Владимир Зеленский заявили об угрозе ударов по ядерной энергетике.

В Офисе президента также отметили, чтобы предотвратить удары со стороны России по украинским АЭС, необходимо усилить ПВО.

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