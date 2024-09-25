Як запобігти ударам Росії по українських АЕС: думка Подоляка

Щоб запобігти ударам з боку Росії по українських атомних електростанціях, необхідно посилити ППО, а також чинити тиск через МАГАТЕ. Проте у пріоритеті залишається примус.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Росія сприймає лише мову сили

За словами Подоляка, РФ усвідомлює, що єдиний тип ведення війни проти цивільного населення полягає у тотальному знищенні енергетики. Для цього необхідно знищити не саму станцію, а її можливість передавати електроенергію в загальну мережу. Це підстанції, які розташовані поруч з нею.

"І тому, безумовно, Росія такі плани розробляє. Це очевидно, ми ж бачимо, що вони постійно шукають додаткові геноцидні інструменти. Я підкреслюю геноцидні, тому що це свідома дія, яка направлена на те, щоб позбавити людей можливості використовувати електроенергію, опалення і так далі", – додав Подоляк.

Як стверджує радник ОПУ, запобігання терористичним планам Кремля складається з декількох складників. Зокрема, йдеться про:

публічність

"Важливо публічно говорити про російський терори та юридично зафіксувати склад злочину, який Росія планує вчинити", – каже радник ОПУ.

збільшення постачання ППО

"Наполягати на суттєвому постачанні протиракет до NASAMS, Patriot і самих пускових установок", – наголосив Подоляк;

тиск через МАГАТЕ на організації, які мають вплив на ринок ядерних технологій

"Безумовно, це такі країни як Індія та Китай, щоб вони зупинили наміри Росії.

При цьому радник Офісу вчергове акцентував: РФ зупинить тільки примус, тобто сила.

"Суттєве зростання кількості шкоди, яку Україна може завдавати на території РФ. Тобто суттєве збільшення масштабів війни на території Росії. Для цього необхідні нові відповідні інструменти, ви про це прекрасно знаєте", – резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, мирний план президента України Володимира Зеленського містить чотири ключові напрями: дипломатичний і військовий примус РФ до миру, а також політичний та економічний складники. Він не передбачає заморожування конфлікту.

Читайте також: