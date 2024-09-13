У Зеленського пояснили, навіщо Туреччина хоче вступити до БРІКС

БРІКС не є політичним обʼєднанням тому Туреччина може до нього приєднатись заради вирішення певних економічних проблем.

Туреччина подала заявку на вступ до організації БРІКС через те, що має великі проблеми з власною економікою і шукає нові можливості за рахунок нарощування товарообігу з членами організації.

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Таку думку в етері РБК-Україна висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Світ все ж не ідеальний, світ — прагматичний. Не бачу нічого дивного у поведінці Туреччини. Вона хоче отримати те, що хоче отримати, використовуючи цей час хаосу", - сказав Подоляк.

Він заявив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган буде принципово підтримувати територіальну цілісність України.

"Він і на Кримській платформі про це говорив, незалежно від того, що Туреччина має наростання певних економічних відносин з Росією. Економіка Туреччини переживає непрості часи, тому Туреччина шукає можливості підкріпити себе за рахунок, наприклад, нарощення товарообігу з РФ", - пояснив радник глави ОП.

Водночас він підкреслив, що БРІКС — це не політичне об'єднання.

"Це навіть не таке об'єднання як ЄС. Це об'єднання заради вирішення певних економічних проблем. Тому це може спокійно вживатися — говорити про підтримку територіальної цілісності й отримувати певні дивіденди від БРІКС", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Австрії хоче залучити країни БРІКС для тиску на Росію.

Крім того, ми раніше інформували, що Аргентина відмовилась від вступу до БРІКС.

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