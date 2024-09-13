В Одесі вночі пролунали вибухи

В Одесі в ніч проти 13 вересня пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги через загрозу безпілотників.

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Про це повідомляє Думська.

У повідомленні вказується, що сили протиповітряної оборони працюють по ворожих БпЛА.

В свою чергу голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!" - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами Повітряні сили та моніторингові канали повідомляли, що в напрямку міста рухається декілька груп ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міненерго відреагувало на "Шахед" біля Хмельницької атомної станції.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія безупинно тероризує Київ "Шахедами".

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