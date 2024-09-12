Міненерго відреагувало на "Шахед" біля Хмельницької атомної станції

Злочинні дії Росії загрожують радіаційній безпеці не лише України, але й усього європейського континенту, зазначили у Міненерго.

У Міненерго переконані, що Росія свідомо спрямовує ракети і "шахеди" над територією українських АЕС і повідомили про це МАГАТЕ.

Про це заявили у Міністерстві енергетики Україні.

"Під час нічної повітряної атаки російський дрон пролетів у безпосередній близькості з промисловим майданчиком однієї з діючих атомних електростанцій. Злочинні дії Росії загрожують радіаційній безпеці не лише України, але й усього європейського континенту", – заявили у Міненерго.

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Перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко додав, що це далеко не перший випадок, коли російський дрон чи ракета пролітає безпосередньо над діючим ядерним обʼєктом.

"Є всі підстави вважати, що країна-агресор свідомо прокладає маршрути дронів та ракет над АЕС, створюючи загрозу для радіаційної безпеки регіону", – зазначив він.

Міністерство енергетики проінформувало Міжнародну агенцію з атомної енергії (МАГАТЕ) та Координаційну раду міністрів енергетики країн ЄС про чергове грубе порушення росією вимог атомної та радіаційної безпеки.

"Україна робить усе можливе для захисту атомних електростанцій і безпечної їх експлуатації в умовах постійних атак росії на енергетичну інфраструктуру, зокрема на підстанції, від яких прямо залежить режим роботи АЕС. Росія також продовжує незаконну окупацію Запорізької АЕС, яку використовує для шантажу всього цивілізованого світу. Потрібна чітка реакція партнерів на кожен такий прояв нехтування росією інтересами безпеки світу", – кажуть у Міністерстві енергетики.

Нагадаємо, під час нічної атаки РФ 12 вересня "Шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС. Пізніше ворожий дрон збили сили ППО України.

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