Минэнерго отреагировало на "Шахед" возле Хмельницкой атомной станции

Преступные действия России угрожают радиационной безопасности не только Украины, но всего европейского континента, отметили в Минэнерго.

В Минэнерго убеждены, что Россия сознательно направляет ракеты и "шахеды" над территорией украинских АЭС и сообщили об этом МАГАТЭ.

Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины.

"Во время ночной воздушной атаки российский дрон пролетел в непосредственной близости с промышленной площадкой одной из действующих атомных электростанций. Преступные действия России угрожают радиационной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента", – заявили в Минэнерго.

Также читайте Лавров сделал абсурдное заявление про удары РФ по украинским энергообъектам

Первый замминистра энергетики Юрий Шейко добавил, что это далеко не первый случай, когда российский дрон или ракета пролетает непосредственно над действующим ядерным объектом.

"Есть все основания полагать, что страна-агрессор сознательно прокладывает маршруты дронов и ракет над АЭС, создавая угрозу радиационной безопасности региона", – отметил он.

Министерство энергетики проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Координационный совет министров энергетики стран ЕС об очередном грубом нарушении россией требований атомной и радиационной безопасности.

"Украина делает все возможное для защиты атомных электростанций и безопасной их эксплуатации в условиях постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру, в том числе на подстанции, от которых напрямую зависит режим работы АЭС. Россия также продолжает незаконную оккупацию Запорожской АЭС, которую использует для шантажа всего цивилизованного мира. Нужна четкая реакция партнеров на каждое такое проявление пренебрежения Россией интересами безопасности мира", – говорят в Министерстве энергетики.

Напомним, во время ночной атаки РФ 12 сентября "Шахед" пролетел в непосредственной близости к Хмельницкой АЭС. Позже вражеский дрон сбили силы ПВО Украины.

Обстрелы россиян усугубляют ситуацию! ЗАЭС в постоянном риске!

Читайте также: