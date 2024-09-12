Ночью российский "Шахед" приблизился к Хмельницкой АЭС: детали от власти

Во время атаки РФ ночью 12 сентября российский беспилотник Shahed пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой атомной электростанции станции.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня во время ночной атаки был зафиксирован пролет российского ударного БпЛА типа "Шахед" в непосредственной близости от Хмельницкой атомной станции. Позже этот "Шахед" был сбит силами ПВО Украины", — подчеркнул чиновник.

По словам Тюрина, Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и ударных дронов, чтобы они проходили мимо атомных объектов. Происходит это уже не в первый раз, подчеркнул он.

Как сообщалось, ночью и утром 12 сентября в Хмельницкой области произошли взрывы. В частности, в результате ночной атаки беспилотников возник пожар. Кроме того, в регионе работали силы ПВО.

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