МИД Украины объявил демарш Монголии в связи с визитом Путина

В ведомстве заверили, что Украина не оставит подобные действия без должной реакции.

МИД Украины 12 сентября объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом российского диктатора Владимира Путина в Монголию.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Демарш был объявлен во время встречи с генеральным директором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, которая прибыла в Киев из Улан-Батора по вызову украинской стороны.

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"До монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной-подписантом Римского статута выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве заверили, что Украина не оставит подобные действия без должной реакции. Принятое Монголией решение будет учтено в дальнейшей политике развития двусторонних отношений, подчеркнули в МИД.

"В то же время, украинская сторона надеется, что Монголия предпримет действенные шаги для восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений, что отвечает интересам обоих государств", — резюмировали в министерстве.

Визит Путина в Монголию

Диктатор РФ Путин прибыл в Монголию 2 сентября. В Улан-Баторе хозяину Кремля устроили помпезный прием – с красной дорожкой и почетным караулом. В международном аэропорту "Чингисхан" Владимира Путина встретила министр иностранных дел Монголии Батмунхиин Батцецег.

В МИД Украины заявили, что Монголия позволила преступнику избежать правосудия. В ведомстве такие действия назвали "тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сделал резкое заявление о визите Путина в Монголию. По его словам, власти этой страны продемонстрировали большее уважение к убийце, чем к международному праву.

Напомним, главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что Монголия не арестовала Путина во время его официального визита, но в Римском статуте есть специальная процедура работы с такими случаями.

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