Путин в Монголии: диктатор в очередной раз опозорился на весь мир

Монголия, которая должна арестовать Путина, встретила его со всеми почестями. Этот прием стал настоящим ударом по Международному уголовному суду. Путин уже активно встречается с местными лидерами и благодарит за приглашение.

А вот какова реальная цель визита, почему он не побоялся приехать и чем Монголии обернется игнорированием всех европейских стран и ордера на арест кровавого диктатора – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Путин вылез из бункера и уехал в Монголию

Владимир Путин 2 сентября прибыл с визитом в Монголию – страну, которая должна арестовать кремлевского диктатора. Перед его приездом в знак протеста несколько демонстрантов вышли с украинским флагом во Дворец правительства Монголии. А международная правозащитная организация Human Rights Watch ранее призвала Монголию запретить въезд Путину или арестовать его. Напомним, что Монголия является членом Международного уголовного суда и формально должна арестовать Путина, объявленного в международный розыск из-за вывоза детей из Украины в Россию. Кстати, это первый визит Путина в страну, ратифицировавшую Римский устав, с момента выдачи ордера на арест. Однако Путина встретили со всеми почестями, и уже 3 сентября он планирует провести переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом. И вот, счастливый диктатор спешит по красной дорожке пожать руку президенту Монголии, который чихать хотел по всем обязательствам. Путин целует ребенка, принимая цветы, пока его войска убивают украинских детей.

Монголия проигнорировала ордер на арест

Как мы уже упоминали, накануне в знак протеста против визита российского диктатора Владимира Путина в Монголию несколько демонстрантов вышли с украинским флагом во Дворец правительства Монголии. Фото обнародовало "Радио Свобода". Но президент Монголии продемонстрировал настоящий плевок на международные правила и со всеми почестями, встретил военного преступника Путина на центральной площади Улан-Батора. Что важно, на третьем году полномасштабной войны – это впервые, когда кремлевский диктатор посещает страну, являющуюся государством-участником Римского устава МКС. Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Правительство Монголии нанесло удар по Международному уголовному суду и системе международного уголовного права, поэтому будут работать с партнерами по поводу последствий такого поступка. А вот что раньше заявляла старшая советница по вопросам международного правосудия правозащитной организации Елена Виньоли.

«Монголия нарушит свои международные обязательства как член Международного уголовного суда, если позволит президенту России Владимиру Путину посетить страну, не арестовав его. что никто, независимо от того, насколько он силен, не стоит над законом"

Кто заверил Путина в безопасности

Но, как видим, Путин совсем не боялся ехать в Монголию, ведь хорошо знал, что там вместо наручников ему пожмут руку. Ранее издание Bloomberg со ссылкой на приближенные к Кремлю источники сообщило, что Москва получила заверения от правительства Монголии: Путина не задержат, когда он прибудет в страну. Уверенность в том, что такого задержания не произойдет, выразил и спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Мы имеем отличные отношения с нашими партнерами из Монголии. И, конечно, все аспекты визита президента тщательно подготовлены".

О том, что ожидать ареста было не стоит, говорит и российская политическая аналитика Ольга Курносова, а вот чем закончится эта выходка для Монголии – еще вопрос, будущее политиков теперь под угрозой, ведь на следующих выборах те, кто принимали Путина – могут пролететь.

Почему Монголия приняла такое решение

Украинский обозреватель Виталий Портников отметил, что в прошлом Хурелсух – одна из ключевых фигур Монгольской народной партии, той же просоветской партии, руководившей Монголией все десятилетия ее зависимости от Советского Союза, которой удалось частично сохранить свою власть после распада СССР. Официально Монголия – якобы демократическое государство, но его оппозиция сейчас практически не влияет на государственную политику. Монголия – в сложной ситуации. Она имеет только две большие границы – с Китаем и Россией и вынуждена балансировать между двумя тоталитарными государствами. А ведущее издание по вопросам политики Азиатско-Тихоокеанского региона The Diplomat обращает внимание на то, что важную роль играет и энергетическая зависимость Монголии от ее соседей.

"Россия является источником 95% ввозимых Монголией нефтепродуктов и составляющих более трети всего ее импорта"

Цель визита

Простыми словами, Монголия пытается усидеть на двух стульях. Но интересен и другой момент, почему вдруг Путин уехал в другую страну, которая в теории могла бы его арестовать? BBC пишет, что официально цель визита российского лидера в Улан-Батор – празднование 85-й годовщины совместной победы Монголии и СССР над Японией в битве при Халхин-Голе. Но явно не на танце Путин ехал смотреть. Есть информация, что там могут подписать определенные экономические соглашения о сотрудничестве в энергетике. Но, очевидно, у российского президента есть и другая цель. Беспрепятственным визитом в страну-участницу МКС Путин будет пытаться дискредитировать международный трибунал и создать прецедент, отмечает украинский обозреватель Портников. Если ему так и не предъявят обвинений, и он вернется в Москву, это будет означать, что и другие ратифицировавшие Римский устав государства смогут без серьезных последствий приглашать Путина на международные мероприятия. Вероятно, таким образом Путин искал возможность "унизить" международный суд с момента выдачи ордера МКС на его арест. Также российская политическая аналитика предположила, почему на самом деле Путин уехал в Монголию.

Реакция Украины

Напомним, что перед тем как кровавый диктатор отодвинулся в Монголию, Министерство иностранных дел Украины выражало надежду, что власти Монголии "осознают тот факт, что Владимир Путин является военным преступником", и призвало арестовать российского лидера и передать его прокурорам в Гааге.

"Похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием".

Накануне комментируя визит российского президента, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона предположил, что Монголия, скорее всего, не арестует Путина.

"Это в свою очередь грозит тотальному обнулению репутации Международного уголовного суда",

Зачем этот визит Путину

И, по мнению Подоляка, "Путин делает это сознательно". Между тем в комментарии Youtube-канала РБК-Украина политик, дипломат и историк Роман Бессмертный заявил, что отказ от ареста международного преступника Владимира Путина будет иметь негативные последствия для Монголии. Но даже в случае ареста его невозможно будет вывезти в Гаагу. Также, по его словам, нужно смотреть на исторический подтекст, поскольку этот визит связан с результатами боевых действий на озере Хасан и Халкин-Голи.

"Мы помним, тогда они завершены были в сентябрьских числах и одно, и другое сражение. И это если бы Монголия обставляет визитом вождя, фюрера московского. Хотя, какое отношение имеет тогдашний Советский Союз к нынешней России. Если говорить об истинном контексте, то на самом деле Советский Союз там показал свою полную небоеспособность.

Игнорирование Монголии

Он подчеркнул, что в соответствии с Римским уставом и решением МКС и выдаче прокурором соответствующей санкции на арест Путина Монголия обязана совершить такой акт, но в нынешней ситуации это монгольским руководством игнорируется.

"Какие это санкции может иметь? Безусловно, это ударит по авторитету МКС, это говорит о неспособности международной системы выполнить даже те решения, которые она сама рождает, это приведет к усложнению отношений между МКС и Монголией. Совсем недавно в состав МКС были добавлены представители от Монголии. Не исключено, что будет поставлен вопрос о исключении и представителя и Монголии из состава подписантов и тех, кто ратифицировал Римский устав".

Что происходит в Монголии

Он подчеркнул, что игнорирование Монголией требований, под которыми она подписалось, это еще один шаг разрушения международного порядка. Ну, а тем временем в Кремле отчитываются о ходе встреч диктатора и президента Монголии.

"В Государственном дворце началась встреча Владимира Путина с Президентом Монголии Ухнагийн Хурелсухом. Разговор проходит в юрте – уникальном строении внутри дворца, созданном с учетом традиций и символов монголов. Перед началом встречи Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей."

Российская прессслужба сообщила, что на 10 утра завершилась беседа Путина и Ухнагийн Хурелсуха в узком составе, а впереди – переговоры с участием членов делегаций. В свою очередь Путин в очередной раз поблагодарил Монголию за приглашение.

Напомним, несмотря на то, что Монголия ратифицировала Римский устав, глава Кремля Владимир Путин поедет туда по приглашению своего монгольского коллеги Ухнаагийна Хурелсуха, ведь знает, что его не арестуют.

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