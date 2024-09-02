Путин прибыл в Монголию: встретили с почетным караулом

В понедельник, 2 сентября, поздним вечером по местному времени в столицу Монголии Улан-Батора прибыл самолет президента РФ Владимира Путина. Монгольские власти, которые в соответствии с Римским уставом должны были выполнить ордер на арест военного преступника, устроили хозяину Кремля помпезный прием — с красной дорожкой и почетным караулом.

Видео встречи Путина была опубликована администрацией президента Монголии.

В международном аэропорту "Чингисхан" Владимира Путина встретила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцецег.

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В планах Путина – участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских войск над японскими на реке Халхин-Гол. На торжества его пригласил монгольский коллега Ухнаагийн Хурелсух.

Путин и Хурелсух возложат цветы к памятнику маршалу Жукову в Улан-Баторе и проведут переговоры.

Арест Путина в программе визита не предусмотрен, запланирован торжественный прием в честь российского президента.

Напомним, визит Путина в Монголию стал первой поездкой российского президента в страну, которая должна арестовать его по ордеру, выданному в 2023 году Международным уголовным судом в Гааге.

Путин едет в страну, где его бы должны были арестовать! Какие шансы?

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