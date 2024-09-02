Путін прибув до Монголії: зустріли з почесним караулом

Арешту Путіна в програмі візиту не передбачено, натомість заплановано урочистий прийом.

У понеділок, 2 вересня, пізно увечері за місцевим часом до столиці Монголії Улан-Батора прибув літак президента РФ Володимира Путіна. Монгольська влада, яка відповідно до Римського статуту повинна була виконати ордер на арешт воєнного злочинця, влаштувала господарю Кремля помпезний прийом - з червоною доріжкою та почесним караулом.

Відео зустрічі Путіна опублікувала адміністрація президента Монголії.

У міжнародному аеропорту "Чінгісхан" Володимира Путіна зустріла міністерка закордонних справ Монголії Батмунхійн Батцецег.

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У планах Путіна — участь в урочистих заходах з нагоди 85-річчя спільної перемоги радянських і монгольських військ над японськими на річці Халхин-Гол. На урочистості його запросив монгольських колега Ухнаагійн Хурелсух.

Путін і Хурелсух покладуть квіти до пам'ятника маршалу Жукову в Улан-Баторі та проведуть переговори.

Арешту Путіна в програмі візиту не передбачено, натомість заплановано урочистий прийом на честь російського президента.

Нагадаємо, візит Путіна до Монголії став першою поїздкою російського президента до країни, яка має заарештувати його за ордером, виданим 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Путін їде до країни, де його б мали Арештувати! Які шанси?

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