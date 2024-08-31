Путін їде до Монголії, щоб створити небезпечний прецедент — Портников

Господар Кремля намагається продемонструвати, що держава може залишатися умовно демократичною країною, йдучи на співпрацю із диктатурами.

Своїм візитом до Монголії президент РФ Володимир Путін намагається принизити Міжнародний кримінальний суд, продемонструвавши, що виданий ним ордер на арешт нібито нічого не значить.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портником в ефірі телеканалу “Еспресо”.

"Фактично він [президент РФ Путін] може створити прецедент. Якщо він відвідає Монголію й повернеться до Москви, то всі будуть говорити про це. Монголія запросила Путіна й нічого не сталось. Ось у чому історія. Це прецедент і після цього інші країни, які підписали Римський статут й ратифікували його, можливо, зможуть спокійно запрошувати Путіна", - пояснив він.

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Окрім того, за словами журналіста, Путін намагається продемонструвати, що держава може залишатися умовно демократичною країною, йдучи на співпрацю із диктатурами.

"Монголія є демократичною країною. Це країна, в якій неодноразово змінювалась влада й були повстання. Втім, її влада підтримує Росію й Китай. Виявляється, можна бути умовною демократичною країною й співпрацювати з диктатурами. От так і розділяється світ й створюється війна світів. Путін же є одним з активних гравців, який цю війну провокує", - додав він.

Путін їде до Монголії, яка зобов'язана його арештувати за рішенням Міжнародного кримінального суду

Нагадаємо, у Міжнародному кримінальному суді підтвердили, що влада Монголії зобов'язана затримати президента РФ Володимира Путіна, на арешт якого видано ордер.

Російський президент Володимир Путін має намір у вівторок, 3 вересня, вирушити з офіційним візитом до Монголії. Ця країна ще 2002 року ратифікувала Римський статут — основний документ, за яким працює МКС, а 2023 року представника країни було обрано суддею МКС на дворічний період.

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