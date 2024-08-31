Путин едет в Монголию, чтобы создать опасный прецедент.

Своим визитом в Монголию президент РФ Владимир Путин пытается унизить Международный уголовный суд, продемонстрировав, что выданный им ордер на арест якобы ничего не значит.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портником в эфире телеканала "Еспресо".

"Фактически он [президент РФ Путин] может создать прецедент. Если он посетит Монголию и вернется в Москву, то все будут говорить об этом. Монголия пригласила Путина и ничего не произошло. Вот в чем история. Это прецедент и после этого другие страны, которые подписали Римский устав и ратифицировали его, возможно, смогут спокойно приглашать Путина", – пояснил он.

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Кроме того, по словам журналиста, Путин пытается продемонстрировать, что государство может оставаться условно демократической страной, сотрудничая с диктатурами.

"Монголия является демократической страной. Это страна, в которой неоднократно менялась власть и были восстания. Впрочем, ее власть поддерживает Россию и Китай. Оказывается, можно быть условной демократической страной и сотрудничать с диктатурами. Вот так и разделяется мир и создается война миров". Путин же является одним из активных игроков, который эту войну провоцирует", — добавил он.

Путин едет в Монголию, которая обязана его арестовать по решению Международного уголовного суда

Напомним, в Международном уголовном суде подтвердили, что власти Монголии обязаны задержать президента РФ Владимира Путина, на арест которого выдан ордер.

Российский президент Владимир Путин намерен во вторник, 3 сентября, отправиться с официальным визитом в Монголию. Эта страна еще в 2002 году ратифицировала Римский устав — основной документ, по которому работает МКС, а в 2023 году представитель страны был избран судьей МКС на двухлетний период.

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