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Путин собрался посетить страну, где его должны арестовать

Путин собрался посетить страну, где его должны арестовать

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Associated Press

Монголия ратифицировала Римский устав – основной документ, по которому работает Международный уголовный суд.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, на которого Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест в связи с незаконной депортацией украинских детей, во вторник, 3 сентября, отправится с официальным визитом в Монголию. Эта страна ратифицировала Римский устав, поэтому действующая власть обязана помочь аресту хозяина Кремля.

Как сообщила прессслужба российского президента, Путин откликнулся на приглашение своего монгольского коллеги Ухнаагийна Хурелсуха.

В Монголии он планирует поучаствовать в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских войск над японскими на реке Халхин-Гол.

Путин также намерен обсудить развитие российско-монгольских отношений "всеобъемлющего стратегического партнерства", а также провести встречи с главой парламента Монголии Дашзегвейном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдене.

Визит Путина в Монголию станет первой поездкой российского президента в страну, которая должна арестовать его по ордеру, выданному в 2023 году Международным уголовным судом в Гааге.

Монголия в 2002 году ратифицировала Римский устав — основной документ, согласно которому работает МКС, а в 2023 году представитель страны был избран судьей МКС на двухлетний период.

Кремль официально не прокомментировал возможность ареста Путина, обвиняемого МКС в военных преступлениях из-за незаконной депортации детей с оккупированных украинских территорий.

Однако почти полтора года хозяин Кремля проявлял осторожность и избегал заграничных поездок в страны, ратифицировавшие Римский устав. В частности, он пропустил саммит БРИКС в ЮАР в августе 2023 года, а затем саммит G20 в Индии в сентябре того же года.

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина за военное преступление – депортацию украинских детей в Россию. Теперь кремлевский диктатор рискует быть арестованным, если посетит одно из более 120 государств мира, ратифицировавших Римский устав.

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