Суд избрал меру пресечения нардепу Дмитруку: что известно

На сегодня одиозный нардеп скрывается за границей.

Печерский районный суд города Киева заочно назначил меру пресечения нардепу Артему Дмитруку в виде содержания под стражей. Он будет применен, когда фигуранта вернут в Украину.

Об этом сообщает "Общественное".

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Так, решение суда удовлетворило ходатайство прокурора Вячеслав Романенко, который настаивал выбрать для подозреваемого Дмитрука само содержание под стражей, чтобы предотвратить риски.

"Риск укрывательства, что в принципе уже делает Дмитрук. Риск влияния на свидетелей, а также пострадавших, поскольку у Дмитрука есть такие возможности, даже находясь за границей", — сказал он в зале суда.

По словам прокурора, именно благодаря решению о содержании под стражей Дмитрука можно задержать за границей и доставить в Украину для отбывания меры пресечения, а также прибытие на допрос и суд по вызову судьи.

Напомним, по факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины правоохранители открыли уголовное производство. Речь идет об Артеме Дмитруке.

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