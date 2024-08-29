Суд обрав запобіжний захід нардепу Дмитруку: що відомо

Станом на сьогодні одіозний нардеп переховується за кордоном.

Печерський районний суд міста Києва заочно призначив запобіжний захід нардепу Артему Дмитруку у вигляді тримання під вартою. Його буде застосовано, коли фігуранта повернуть до України.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Так, рішення суду задовільнило клопотання прокурора Вячеслав Романенко, який наполягав обрати для підозрюваного Дмитрука саме тримання під вартою, щоб запобігти ризикам.

"Ризик переховування, що в принципі вже робить Дмитрук. Ризик впливу на свідків, а також потерпілих, оскільки у Дмитрука є такі можливості, навіть перебуваючи за кордоном”, – сказав він у залі суду.

За словами прокурора, саме завдяки рішенню про тримання під вартою Дмитрука можна затримати за кордоном і доставити до України для відбування запобіжного заходу, а також прибуття на допит та до суду за викликом судді.

Нагадаємо, за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом України правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Йдеться про Артема Дмитрука.

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