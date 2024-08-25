Виїзд нардепа Дмитрука за кордон: правоохоронці порушили справу

Напередодні Дмитруку оголосили про підозру у нападах на громадян.

За фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом України відкрито кримінальне провадження. Йдеться про Артема Дмитрука.

Про це заявила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, пише "Укрінформ".

Наразі прокурори, слідчі та оперативні підрозділи ДБР у співпраці з Держприкордонслужбою проводять першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення цих обставин.

"Письмове повідомлення про підозру народному депутату скеровано поштовим зв’язком до апарату ВРУ, за відомими місцями проживання та до житлово-експлуатаційних організацій, а відтак вважається здійсненим 25.08.2024 відповідно до КПК України, про що внесено відмітку до ЄРДР", – зазначила Максимець.

Як додали у ДБР, в Одесі вже працює слідчо-оперативна група, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

"Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав", – йдеться у повідомленні.

Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри.

Нагадаємо, одіозний нардеп Артем Дмитрук, який наїхав на ЗСУ, що проводять операцію на Курщині, заявив, що йому погрожують та готують замах на життя.

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