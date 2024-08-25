Нардепа Дмитрука, який втік із України, викликали на допит

Позафракційному народному депутатові Артему Дмитруку, який, за інформацією ЗМІ, виїхав за межі України, повідомили про підозру за напад на правоохоронця в Одесі та побиття військового у Києві.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у Києві народний депутат побив військового під час суперечки з ним. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Правоохоронці не називають прізвища народного депутата, але обставини цих інцидентів загальновідомі та вказують саме на Артема Дмитрука.

Дмитрука підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 — умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

— умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків; ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 — закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб;

— закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб; ч. 1 ст. 122 — умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

— умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження; ч. 1 ст. 296 — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Депутата викликали до ДБР для проведення слідчих дій на 10 годину ранку 29 та 30 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили чоловіка, звинувативши його в шахрайстві та вимагаючи гроші. Генеральний прокурор Андрій Костін погодив відкриття кримінальних проваджень стосовно народних депутатів.

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