У Львові працівниця ОВА під час виконання гімну продемонструвала вульгарний жест: відео

Акція, на якій трапився цей інцидент, була організована сім'ями полонених і зниклих безвісти.

У соцмережі опублікували відео, на якому працівниця Львівської ОВА під час публічного виконання державного гімну демонструє вульгарний жест на адресу людини, яка її знімає.

У коментарі до опублікованих кадрів, які оприлюднені в групі "Варта-1" у Facebook, йдеться, що цей інцидент зафіксувала волонтерка Леся Менкуш-Мальків 23 серпня під час акції біля будівлі Львівської облдержадміністрації.

На відео видно, як молода жінка сидить на лавці, втупившись у телефон та затуливши вуха навушниками. Тим часом люди довкола неї починають співати державний гімн, поклавши руку на серце. У кадрі майорить синьо-жовтий прапорець. Через мить жінка на лавці демонструє середній палець руки на адресу людини, яка знімає її на відео.

Як написала волонтерка Леся Менкуш-Мальків, непристойним жестом жінка відповіла на зйомку відео після того, як відмовилася встати під час виконання гімну. Акція, на якій трапився цей інцидент, була організована сім'ями полонених і зниклих безвісти.

Як повідомляє видання Zaхid.net, “героїнею” цього відео стала співробітниця Львівської ОВА Лідія Токарєва, яка працює в адміністрації від 2017 року, її остання посада - провідний спеціаліст відділу аналітичної роботи управління інформаційної політики. За сумісництвом вона працює асистенткою на кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У департаменті внутрішньої політики ЛОДА журналістам повідомили, що наступного дня після інциденту, в суботу, 24 серпня, Лідія Токарєва написала заяву на звільнення.

Нагадаємо, раніше у Львівській області затримали підлітка, який вистрелив у перехожого після того, як він зробив йому зауваження.

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