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ЗМІ попередили, що найближчими днями Ізраїль можуть атакувати

ЗМІ попередили, що найближчими днями Ізраїль можуть атакувати

Може бути загроза після нападів / pixabay.com

Джерела прогнозують другу хвилю ударів з іншої країни.

Після першої хвилі атак "Хезболли", що відбулася в неділю вранці, існує ймовірність, що з'явиться друга хвиля нападів, здійснених іншою групою на Близькому Сході.

Цю інформацію передала кореспондентка BBC Нафіса Кохнавард, посилаючись на джерела в західних та близькосхідних службах безпеки.

У своїх публікаціях на платформі X (раніше Twitter) Кохнавард зазначила, що, за даними двох високопосадовців у сфері безпеки, які стежать за ситуацією, очікується, що друга хвиля атак на Ізраїль може надійти з іншої країни. Йдеться про можливість того, що наступні удари можуть бути організовані з таких країн, як Іран або Йемен.

Таким чином, ситуація залишається напруженою, і є побоювання, що подальші напади можуть бути частиною більш широкої стратегічної кампанії, що ведеться проти Ізраїлю.

Нагадаємо, Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані, щоб запобігти ракетним атакам на свою територію. За даними ЦАХАЛ, терористи вже випустили понад 6700 ракет і дронів по Ізраїлю з 8 жовтня 2023 року. Ізраїль оголосив режим "особливої ситуації" на 48 годин, оскільки "Хезболла" продовжує готувати нові обстріли.  

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