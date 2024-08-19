Блінкен прибув до Ізраїлю, аби відвернути ще одну велику війну: деталі

Американський держсекретар продовжує доклати зусилля з укладання угоди про перемир'я у Газі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває сьогодні з візитом в Ізраїлі, заявив, що переговори, які тривають, є "можливо, останнім шансом" досягти угоди про припинення війни.

Про це повідомляє Reuters.

"Це вирішальний момент – можливо, найкраща, можливо, остання можливість повернути заручників додому, домогтися припинення вогню і вивести всіх на кращий шлях до тривалого миру і безпеки", – сказав Блінкен під час зустрічі з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом.

Держсекретар також зазначив, що настав час переконатися, що ніхто не зробить жодних кроків, які можуть зірвати цей процес.

"Ми працюємо над тим, щоб не було ескалації, щоб не було провокацій, щоб не було жодних дій, які в будь-який спосіб могли б віддалити нас від досягнення цієї угоди, або, якщо вже на те пішло, ескалації конфлікту в інші місця, і до більшої інтенсивності", – наголосив він.

Що відомо про війну між Ізраїлем та ХАМАС

Варто зазначити, що це дев'ятий візит Блінкена на Близький Схід після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Країни-посередники — Катар, США та Єгипет — після місяців переговорів досі не змогли подолати розбіжностей, щоб досягти угоди про перемирʼя в Секторі Гази.

Офіс Нетаньягу, як і раніше, наполягає на тому, щоб ізраїльські збройні сили залишалися на прикордонній смузі між сектором Гази і Єгиптом, відомої як Філадельфійський коридор, — щоб запобігти контрабанді зброї до Гази.

Там також заявили, що Нетаньягу продовжуватиме просувати угоду, яка дозволить звільнити якомога більше живих заручників і досягти військові цілі Ізраїлю, зокрема не дозволити ХАМАС зберегти контроль над Газою.

Війна триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни та вбили 1 195 мирних жителів.

Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли до Гази. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в Секторі Гази, у ній загинули близько 300 військових ЦАХАЛ.

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