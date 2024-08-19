Помер зірка "Клану Сопрано" та "Хрещеного батька" Джон Епрі

Артиста не стало на 84 році життя.

Помер відомий голлівудський актор Джон Епрі, який прославився завдяки ролям у картинах "Клан Сопрано" та "Хрещений батько".

Сумну новину підтвердив виданню TMZ менеджер артиста. Зірка Голлівуду пішов з життя ще 7 серпня у своєму будинку в Лос-Анджелесі, однак відомо про це стало лише зараз. Джон Епрі помер у віці 83 років. У найтяжчу мить з актором перебували його рідні та близькі. Що саме стало причиною смерті – достеменно не вказується, однак його менеджер говорить, що вона настала з природних причин.

"Я дуже засмучений смертю пана Епрі. Він був неймовірно талановитим актором і його любили друзі. Один із найкласніших хлопців, яких я знав", - прокоментував смерть актора його менеджер.

Джон Епрі в молодості / Фото: Getty Images

Зазначимо, Джон Епрі за свою кар'єру знявся у багатьох фільмах те серіалах. Чималого успіху йому принесла стрічка "Хрещений батько 2". Щоправда, він пробувався на головну роль Майкла Корлеоне, але вона тоді дісталася Аль Пачіно. Тож, актор зіграв у другій частині Сальваторе Тессіо. У творчому доробку артиста є такі картини, як "Клан Сопрано", "Команда А", "Альфред Хічкок представляє" та багато інших.

Нагадаємо, у неділю, 18 серпня, пішов з життя легендарний французький актор Ален Делон. Артиста не стало у віці 88 років.

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