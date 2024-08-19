Умер звезда "Клана Сопрано" и "Крестного отца" Джон Эпри

Умер известный голливудский актер Джон Эпри, который прославился благодаря ролям в картинах "Клан Сопрано" и "Крестный отец".

Печальную новость виданню изданию TMZ менеджер артиста. Звезда Голливуда ушла из жизни еще 7 августа в своем доме в Лос-Анджелесе, однако известно об этом стало только сейчас. Джон Эпри умер в возрасте 83 лет. В самый трудный момент с актером находились его родные и близкие. Что именно стало причиной смерти – точно не указывается, однако его менеджер говорит, что она наступила по естественным причинам.

"Я очень расстроен смертью господина Эпри. Он был невероятно талантливым актером и его любили друзья. Один из самых классных парней, которых я знал", — прокомментировал смерть актера его менеджер.

Джон Эпри в молодости / Фото: Getty Images

Отметим, Джон Эпри за свою карьеру снялся во многих фильмах и сериалах. Немалого успеха ему принесла лента "Крестный отец 2". Правда, он пробовался на главную роль Майкла Корлеоне, но тогда она досталась Аль Пачино. Актер сыграл во второй части Сальваторе Тессио. В творчестве артиста есть такие картины, как "Клан Сопрано", "Команда А", "Альфред Хичкок представляет" и многие другие.

Напомним, в воскресенье, 18 августа, ушел из жизни легендарный французский актер Ален Делон. Артиста не стало в возрасте 88 лет.

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